Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salah, Mané... Klopp prêt à monter une opération XXL pour Mbappé ?

Publié le 16 mai 2022 à 17h10 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé voit toujours le PSG insister pour le conserver, alors que le Real Madrid pousse toujours autant pour s’attacher ses services. Mais Liverpool rôderait également dans les parages et pourrait être prêt à d’immenses sacrifices pour recruter la star parisienne cet été.

À l’approche du mercato estival, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas révélé où il évoluera la saison prochaine, alors que le PSG fait tout son possible pour le prolonger comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. De son côté, le Real Madrid pousserait toujours autant pour accueillir le champion du monde 2018 dans ses rangs. Mais la formation madrilène ne serait pas la seule à vouloir recruter Kylian Mbappé puisque Liverpool suivrait toujours la situation du Français. Et l’actuel deuxième de Premier League pourrait être amené à faire de gros sacrifices pour compter sur l’international tricolore la saison prochaine.

Pour recruter Mbappé, Liverpool pourrait sacrifier Salah et Mané