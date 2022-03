Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kingsley Coman dit tout sur son départ du PSG !

Publié le 21 mars 2022 à 7h45 par La rédaction

Parti du Paris Saint-Germain en 2014, Kingsley Coman estime qu’il méritait plus de temps de jeu, ce qui a forcé son départ.

Formé au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman n’est pas souvent apparu sous le maillot rouge et bleu. En deux saisons, l’ailier n’a disputé que 4 matchs, dont aucun comme titulaire. Parti librement à la Juventus en 2014, le joueur de 25 ans n’est finalement resté qu’une année en Italie, avant de rejoindre le Bayern Munich, où il évolue toujours. Si l’international français a eu l’occasion de retrouver le PSG en Ligue des Champions, celui-ci ne regrette pas d’être parti, et estime avoir fait le meilleur choix pour obtenir du temps de jeu.

« Je pensais que je méritais plus de temps de jeu »