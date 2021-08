Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur les intentions de Kimpembe pour son avenir !

Publié le 28 août 2021 à 21h15 par La rédaction mis à jour le 28 août 2021 à 21h16

Parfois remis en cause et pas vraiment rassuré par l’arrivée de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe s’interrogerait sur son avenir au PSG.

Presnel Kimpembe fait désormais partie des cadres de l’effectif et du vestiaire parisien. La champion du monde a pris de l’importance au fur et à mesure des saisons jusqu’à s’installer dans la durée au sein de la charnière centrale du PSG. Celui qui accompagne Marquinhos a également vu ses performances en club récompensées puisqu’il est désormais titulaire en Équipe de France et formait la charnière des Bleus à l’Euro en compagnie de Raphaël Varane.

Kimpembe s'interroge sur son avenir...