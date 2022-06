Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler prend une décision forte pour son transfert

Publié le 30 juin 2022 à 23h15 par Axel Cornic

Figurant parmi les candidats au départ, Julian Draxler est convaincu que son aventure au Paris Saint-Germain est terminée. Sa volonté première semblait de retrouver son pays natal et la Bundesliga, mais une nouvelle piste s’est ouverte ces derniers jours, avec d’ailleurs plusieurs de ses coéquipiers parisiens qui pourraient le suivre.

Revenu spécialement pour boucler les ventes, Antero Henrique pourrait avoir un allié précieux en ce mercato estival. Il s’agit de l’AC Milan, qui à en croire La Gazzetta dello Sport lorgnerait pas moins de trois indésirables du Paris Saint-Germain. Le quotidien parle notamment d’Abdou Diallo, qui serait le profil le plus intéressant pour les Milanais, qui l’avaient déjà cet hiver. Mais le défenseur pourrait également être accompagné par Thilo Kehrer et surtout par Julian Draxler, qui en quelques jours semble être devenu l’une des priorités des Champions d’Italie.

L’AC Milan veut se servir au PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport de ce jeudi, l’axe Milan-Paris pourrait chauffer lors des prochaines semaines, avec Julian Draxler qui pourrait rapidement devenir un dossier chaud, au même titre que son coéquipier Abdou Diallo. Attention toutefois à Charles De Ketelaere et à Marco Asensio, deux profils qui plairaient également beaucoup à l’AC Milan.

Draxler déjà séduit ?

Mais qu’en pense le principal concerné ? Le plus célèbre des quotidiens sportifs italiens nous apprend que Julian Draxler souhaiterait clairement quitter le PSG cet été. Il aurait compris ne plus avoir de place et avec la Coupe du monde qui approche, son intention serait de trouver un club pouvant le mettre en valeur. Après avoir longtemps donné la priorité à un retour en Allemagne, il prendrait sérieusement en considération la piste milanaise.