Mercato - PSG : Julian Draxler aurait une certitude pour son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 22h15 par H.G. mis à jour le 29 avril 2021 à 22h19

Alors que le PSG lui aurait transmis une offre de prolongation, Julian Draxler serait conscient qu’il ne retrouvera jamais ailleurs tout ce qu’il a dans la capitale française.

Leonardo l’avait annoncé, et il l’aurait désormais fait ! « On a un peu moins parlé, mais je pense que c'est un joueur très important, on doit clarifier sa situation. Les dernières années, il a eu moins d'opportunités mais c'est un joueur quand même important pour le club », lâchait effectivement le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu il y a quelques semaines, ouvrant ainsi la porte à une prolongation du contrat de Julian Draxler s’achevant le 30 juin prochain. Et à en croire les informations de L’Equipe , le PSG aurait justement proposé une prolongation d’un an à l’Allemand âgé de 27 ans.

Un questionnement sportif et économique