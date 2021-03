Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Joan Laporta lâche un message lourd de sens à Lionel Messi !

Publié le 16 mars 2021 à 1h45 par B.C.

Ce lundi, Lionel Messi est encore un peu plus entré dans l’histoire en devenant le joueur le plus capé de l’histoire du FC Barcelone, avec 767 apparitions. Sur Twitter, Joan Laporta a félicité l’attaquant, tout en espérant le voir disputer encore de nombreux matches sous le maillot blaugrana.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir. L’attaquant de 33 ans est notamment courtisé par le PSG et Manchester City, tandis que le FC Barcelone espère toujours pouvoir le convaincre de prolonger son bail. De son côté, l’Argentin souhaite attendre la fin de saison avant de trancher. En attendant, Lionel Messi est concentré sur la saison de son club et souhaite décrocher un nouveau trophée avec le FC Barcelone, toujours en course pour remporter la Liga et qualifié pour la finale de Coupe du Roi.

Laporta félicite Messi… et affiche un souhait pour son avenir

Ce lundi face à Huesca (4-1), Lionel Messi était aligné d’entrée par Ronald Koeman, l’occasion pour le sextuple Ballon d’Or d’entrer un peu plus dans l’histoire en disputant son 767e match avec le FC Barcelone. Sur Twitter , Joan Laporta la félicité l’Argentin avec un message loin d’être anodin dans le contexte actuel. « Aujourd'hui, Leo Messi compte 767 matchs avec le maillot du Barça, tout comme Xavi. Toujours avec fierté, courage et force. Félicitations, Leo! Continue à en ajouter de plus en plus », a lâché le président du Barça.