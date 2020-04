Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Jadon Sancho avait laissé filtré l'identité de son futur club ?

Publié le 14 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG en marge du mercato estival, Jadon Sancho est annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Et lors d’une interaction sur les réseaux avec ses followers, l’ailier du Borussia Dortmund a laissé entendre qu’il allait signer chez… les Red Devils !

Lors de la première quinzaine de mars, ESPN assurait que le PSG était présent dans le dossier Jadon Sancho. En tant que directeur sportif, Leonardo saurait bien que Neymar et Kylian Mbappé pourraient quitter le club de la capitale pour rejoindre à terme le FC Barcelone et le Real Madrid. Ainsi, le dirigeant parisien préparerait déjà leurs successions et verrait en Jadon Sancho un élément capable de mener à bien cette tâche. Cependant, le PSG ne serait pas le seul club intéressé par l’international anglais, époustouflant avec le Borussia Dortmund depuis la saison dernière. Chelsea, Liverpool, le FC Barcelone, le Real Madrid et surtout Manchester United seraient sur les rangs pour accueillir Sancho. Et les Red Devils feraient d’ailleurs de lui leur priorité absolue.

Jason Sancho laisse entendre que ce sera… Manchester United !