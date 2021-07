Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot en vue pour Kylian Mbappé s’il prolonge !

Publié le 24 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG tente encore et toujours de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l’attaquant français aurait droit à un salaire XXL s’il décide de fixer son avenir dans la capitale.

Début juin, dans les colonnes de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi se montrait très confiant quant à ses chances de parvenir à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui court actuellement jusqu’en juin 2022 : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », indiquait le président du PSG. Mais le club de la capitale galère toujours à régler ce dossier sensible, et pourtant…

Un contrat colossal proposé à Mbappé

Comme l’a révélé le journaliste italien Nicolo Schira, le PSG proposerait un nouveau contrat jusqu’en juin 2026 à Kylian Mbappé, assorti d’un salaire de 32M€ par an. Toutefois, l’attaquant français n’aurait toujours pas donné suite, étant également attentif à l’intérêt que lui porte le Real Madrid.