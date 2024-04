Mercato - PSG : Jackpot confirmé pour 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de nouveaux renforts offensifs lors du dernier mercato estival, le PSG avait notamment dépensé 50M€ pour le recrutement de Bradley Barcola. L'ancien crack de l'OL s'est rapidement imposé comme un élément important de l'attaque parisienne, et son ex-coéquipier Maxence Caqueret confirme que le PSG a tiré le gros lot.

Lionel Messi et Neymar n'ayant pas été conservés par la direction du PSG l'été dernier, il fallait trouver de nouveaux visages pour composer l'attaque de Luis Enrique. Plusieurs joueurs français ont été recrutés à cet effet, comme Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola, qui était le moins expérimenté de tous. Mais l'ancien joueur de l'OL, qui a coûté 50M€ au PSG, a fait mentir pas mal d'observateurs en s'étant imposé comme un titulaire au Parc des Princes.

« Il a énormément de talent »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Maxence Caqueret a d'ailleurs confié tout le bien qu'il pensait de Barcola et de sa réussite au PSG : « C’est un joueur qui a énormément de talent et qui sait ce qu’il vaut. Je suis vraiment content pour lui car c’est un mec super. Je suis encore en contact avec lui. Je suis content qu’il puisse s’imposer dans un grand club comme ça », indique le milieu de terrain de l'OL.

« Il a su être patient »