PSG : Incroyables révélations de Riolo sur la piste N’Golo Kanté

Publié le 29 août 2022 à 16h00 par La rédaction

Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain est annoncé sur la piste de N’Golo Kanté de façon régulière. L’international français de Chelsea fait partie de ces joueurs qui sont annoncés quasiment chaque été comme étant pistés par le club de la capitale. Et Daniel Riolo a fait d’incroyables révélations concernant cette piste parisienne…

N’Golo Kanté de retour en France ? Cette question, beaucoup de monde se l’est posée depuis plusieurs années. À chaque période de mercato ou presque, le Paris Saint-Germain est annoncé comme l’un des prétendants à N’Golo Kanté. Cependant, la faisabilité de ce transfert ne serait pas très grande…

« Jamais Kanté ne reviendra en France »

En effet, Daniel Riolo a annoncé, dans un de ses éditos, sur RMC Sport, de grosses révélations concernant la faisabilité d’un transfert de N’Golo Kanté au Paris Saint-Germain. « Sur les cinq dernières années, quasiment chaque été, le transfert de Kanté au PSG a été évoqué par les médias. Au moment de me renseigner sur la faisabilité du transfert, à chaque fois "on" m’a dit: "jamais Kanté ne reviendra en France, il a trop de problèmes avec des gens du 92" Difficile d’en savoir plus ».

N’Golo Kanté, libre en 2023

Cependant, l’avenir de N’Golo Kanté pourrait à nouveau revenir sur la table. En effet, l’international français est sous contrat jusqu’en Juin 2023 à Chelsea. Ce qui veut dire qu’une fois la saison terminée, il sera libre de tout contrat, et pourra donc s’engager sans indemnité de transferts dans le club de son choix. Si Fabrizio Romano évoquait en mai dernier la possibilité d’une prolongation, cela n’aurait toujours pas été bouclé. Et si le PSG tentait le coup ?