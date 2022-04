Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Incroyable rebondissement dans le feuilleton Pogba !

Publié le 30 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé de plus en plus proche du PSG. Mais le Real Madrid vient également de s’immiscer dans le dossier…

« Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait », confiait récemment Paul Pogba au micro de Téléfoot au sujet de sa possible arrivée au PSG, alors que le milieu de terrain français arrive en fin de contrat avec Manchester United. À en croire les dernières tendances, Pogba serait d’ailleurs de plus en plus proche d’une signature libre au PSG cet été, mais ce feuilleton pourrait finalement être relancé…

Le Real Madrid débarque !

Comme l’a annoncé le journaliste Ekrem Konur vendredi, le Real Madrid aurait fait un retour soudain dans ce dossier en proposant un contrat de trois ans à Paul Pogba, soit jusqu’en juin 2025. Le club merengue, qui aurai déjà finalisé l’arrivée libre d’Antonio Rüdiger (Chelsea) et peut-être prochainement celle de Kylian Mbappé (PSG) espère donc pouvoir en faire de même avec Pogba. Le PSG est prévenu…