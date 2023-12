Mercato - PSG : Ils claquent la porte et vivent un cauchemar

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé d'un très grand nombre d'indésirables. Si certains, comme Mauro Icardi ou encore Marco Verratti, enchainent les matchs, d'autres sont en grandes difficulté, que ce soit à cause de pépins physiques ou d'un manque criant de temps de jeu.

Passé totalement à côté de sa deuxième partie de saison 2022-2023, le PSG a décidé de se révolutionner. En effet, le club de la capitale a remercié Christophe Galtier, avant de le remplacer par Luis Enrique. Dans la foulée, Luis Campos s'est activé pour transformer l'effectif du PSG. En effet, le conseiller football du PSG a multiplié les transferts lors du dernier mercato estival, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées.

Mercato - PSG : L’incroyable bluff du Real Madrid avec Mbappé https://t.co/catCFylQt1 pic.twitter.com/2eUYNFiBOP — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Neymar est out pendant 9 mois minimum avec Al Hilal

En ce qui concerne les arrivées, le PSG s'est offert les services de douze nouveaux joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Dans le même temps, Luis Campos a fait le ménage dans l'effectif de Luis Enrique, se débarrassant de nombreux joueurs, et notamment de stars telles que Neymar (Al Hilal), Lionel Messi (Inter Miami), Mauro Icardi (Galatasaray), Sergio Ramos (FC Séville) ou encore Marco Verratti (Al Arabi). Et malheureusement pour eux, certains vivent actuellement un cauchemar dans leur nouveau club.

Draxler, Bernat et Sanches sont à la peine

Ejectés par le PSG lors du dernier mercato estival, ils sont six à vivre un calvaire actuellement : Neymar, Renato Sanches, Timothée Pembélé, Juan Bernat, El Chadaille Bitshiabu et Julian Draxler. D'une part, les cinq premiers sont en délicatesse avec leur corps, étant victimes de blessure. En effet, Neymar va manquer neuf mois de compétition minimum avec Al Hilal à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou. De son côté, Renato Sanches était touché pendant plusieurs semaines et est de retour depuis peu avec l'AS Rome. Pour sa part, Juan Bernat n'a pas réussi à s'imposer lors de ses débuts à Benfica et il s'est blessé au début du mois de novembre. El Chadaille Bishiabu, quant à lui, a été touché dès le début de saison, et il fait un retour progressif avec l'équipe première du RB Leipzig. Enfin, Timothée Pembélé est à l'infirmerie depuis son arrivée à Sunderland. D'autre part, Julian Draxler n'a aucun pépin physique, mais il n'a joué que trois matchs avec Al Ahli.