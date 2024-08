Mercato - PSG : Il sort du silence après son départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les départs en prêt s'enchainent au PSG. Ce mercredi, c'est Gabriel Moscardo qui a quitté temporairement le club de la capitale pour rejoindre le Stade de Reims. Le milieu de terrain a ainsi imité Lucas Lavallée. Ce mardi, le PSG avait officialisé le prêt de son gardien du côté d'Aubagne, en National. Suite à cela, Lavallée a pris la parole.

A 21 ans, Lucas Lavallée va passer une nouvelle saison loin du PSG. Prêté la saison dernière du côté de Dunkerque, le gardien parisien a cette fois pris la direction du sud de la France. Lavallée a ainsi rejoindre Aubagne en National comme l'a communiqué le PSG : « Le gardien de but Lucas Lavallée rejoint le FC Aubagne, en National, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Le Club souhaite une très bonne saison à Lucas avec le FC Aubagne ».

« Essayer de me faire une place ici dans un club de National »

Rapporté par La Provence, Lucas Lavallée s'est confié après avoir été officialisé comme nouveau joueur d'Aubagne. Prêté par le PSG, il a lâché : « J'ai appris de toutes les expériences que j'ai connues, mais c'est vrai que les sélections, ça donne une vraie impression de ce que sont les exigences du très haut niveau avec les déplacements à l'international, la rigueur et l'exigence nécessaires sur et en dehors du terrain, aujourd'hui, je suis prêt à passer un cap. Essayer de me faire une place ici dans un club de National, c'est une ambition qui stimule ».

« Comme tout sportif de très haut niveau, j'ai envie de compétition »

« J'étais à côté de Neymar et Messi. S'entraîner avec des joueurs de ce niveau et même d'autres comme Sergio Ramos, etc... Tout ça t'oblige à apprendre très vite. Après comme tout sportif de très haut niveau, j'ai envie de compétition et le projet d'Aubagne est très convaincant. Je suis vraiment content d'arriver ici parce que l'on ne m'a dit que du bien de cette équipe et j'ai hâte de découvrir le groupe et aider le club à atteindre ses objectifs », a poursuivi Lavallée.