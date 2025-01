Mercato - PSG : Il s'impatiente et attend le feu vert pour son transfert !

La rédaction

Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants parisiens se concentrent désormais sur les départs, notamment celui de Milan Skriniar. Si le défenseur slovaque a réussi sa visite médicale avec Fenerbahçe, il ne peut pas officiellement rejoindre le club en raison des problèmes de prêts du PSG. Les Parisiens cherchent à régler ce dossier et disposent de plusieurs solutions.

Le mercato du PSG se poursuit et, après l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour 75 M€, les dirigeants parisiens s’activent pour vendre. Après avoir finalement réussi à prêter Randal Kolo Muani à la Juventus, d’autres dossiers restent en suspens. Parmi les joueurs en instance de départ, on retrouve notamment Marco Asensio et Milan Skriniar.

Skriniar prêté en Turquie, mais …

D’après les informations du Parisien, le PSG n’attend aucune nouvelle recrue et se concentre sur le dégraissage de son effectif. L’ancien défenseur de l’Inter Milan a bien passé sa visite médicale avec Fenerbahçe, mais son transfert n’est toujours pas officiel. En effet, Paris doit d’abord résoudre ses problèmes liés au nombre de joueurs prêtés, afin de respecter le règlement limitant à six le nombre de prêts simultanés. Une fois ce problème réglé, Skriniar pourra rejoindre le club turc pour une durée de six mois. Fenerbahçe déboursera une indemnité pour s’attacher les services du défenseur slovaque.

Plusieurs solutions possibles

Pour mener à bien ce dossier, le PSG dispose de plusieurs options, selon Le Parisien. La première serait de vendre Cher Ndour. Actuellement prêté au Besiktas, le joueur de 20 ans pourrait être vendu, ce qui libérerait une place parmi les joueurs prêtés. Ndour n’a d’ailleurs pas été aligné ce week-end face à Antalyaspor. L’ancien joueur de Benfica pourrait trouver une porte de sortie en Italie, où il conserve une belle cote.

La deuxième option consisterait à faire revenir Renato Sanches, actuellement prêté à Benfica. Ce retour permettrait de libérer une place et ainsi de finaliser le départ de Milan Skriniar vers Fenerbahçe.