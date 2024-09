Mercato - PSG : Il se lâche après son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seulement un an après sa signature pour 60M€ en provenance du Sporting CP, Manuel Ugarte a déjà quitté le PSG. Le milieu de terrain uruguayen s’est engagé avec Manchester United qui a déboursé 50M€ + 10M€ de bonus pour le recruter. Et l’ancien numéro 4 parisien a d’ailleurs rendu hommage à son ex-club après son départ.

Recruté pour 60M€ durant l'été 2023, Manuel Ugarte avait connaît des débuts tonitruants au PSG avant de rapidement rentrer dans le rang. Et cet été, Luis Enrique a décidé qu'il ne comptait plus sur l'ancien joueur du Sporting CP dont le profil ne correspond pas à ses besoins pour le rôle de milieu devant la défense. Par conséquent, Manuel Ugarte s'est engagé avec Manchester United dans les dernières heures du mercato. L'Uruguayen a d'ailleurs remercié le PSG.

Ugarte fait ses adieux au PSG...

« Aujourd’hui, il est temps pour moi de dire au revoir avec des sentiments partagés. Je ne peux pas m’empêcher de vous remercier pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Vos encouragements, votre passion et vos marques de soutien inconditionnel ont rendu chaque moment unique. Il est dommage que mon passage n’ait pas été à la hauteur de mes attentes. Je suis arrivé avec beaucoup d’espoir et l’envie de réussir, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Néanmoins, je repars avec de merveilleux souvenirs et des leçons précieuses que je chérirai toujours », a confié l'ancien numéro 4 du PSG sur ses réseaux sociaux.

... et annonce la couleur avec Manchester United

Et ce n'est pas tout. Invité à justifier son choix, Manuel Ugarte a également réagi sur son choix de rejoindre Manchester United. « Le projet ici est extrêmement excitant. C'est un club ambitieux, je suis un joueur ambitieux. Je vais me sacrifier et tout donner pour mes coéquipiers. Ensemble, nous nous battrons pour gagner des trophées et atteindre le niveau que Manchester United mérite », assure le milieu de terrain uruguayen au micro des médias du club anglais.