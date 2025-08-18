Mercato - PSG : Il est prêt à tout pour son transfert !

Ce n’est un secret pour personne, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG cet été et il plaît beaucoup à Manchester City. Toutefois, les Skyblues doivent d’abord vendre leur portier Ederson pour passer à l’action. Galatasaray s’intéresse au Brésilien qui veut à tout prix rejoindre la Turquie et qui est prêt à passer sa visite médicale.
La saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été l’un des grands bonhommes du PSG en Ligue des champions. Le gardien italien a sauvé à de nombreuses reprises le club de la capitale et c’est donc en partie grâce à lui que Paris a remporté la première C1 de son histoire.
Le PSG ne veut plus de Donnarumma
Malgré ces bonnes performances, l’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG ne devrait pas aller plus loin que cet été. En effet, le portier est poussé vers la sortie par Paris, car il n’a pas souhaité prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin prochain. De plus, Luis Enrique souhaitait mettre la main sur un gardien qui correspondait plus à ce qu’il recherche pour son projet de jeu et le champion de France a donc en conséquence fait venir Lucas Chevalier de Lille pour 55M€ bonus compris.
Ederson veut absolument rejoindre Galatasaray
Gianluigi Donnarumma doit donc se trouver un nouveau point de chute et il pourrait trouver son bonheur en Angleterre. En effet, Manchester City serait en bonne position pour attirer le joueur du PSG, mais la formation anglaise doit d’abord vendre Ederson pour pouvoir accélérer sur la piste du Parisien. Cela tombe bien, Galatasaray aurait formulé une offre de 10M€ pour s’offrir l’international brésilien. Cette proposition ne satisferait toutefois pas totalement les dirigeants mancuniens qui attendent une somme un peu plus élevée pour laisser partir l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, d'après les informations du journaliste Florian Plettenberg. De son côté, le portier de 32 ans s’imagine déjà en Turquie. Il souhaiterait absolument rejoindre l’équipe d’Okan Buruk et il serait même déjà prêt à passer sa visite médicale. Affaire à suivre…