Mercato - PSG : Il est prêt à tout pour son transfert !

Alexis Brunet

Ce n’est un secret pour personne, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG cet été et il plaît beaucoup à Manchester City. Toutefois, les Skyblues doivent d’abord vendre leur portier Ederson pour passer à l’action. Galatasaray s’intéresse au Brésilien qui veut à tout prix rejoindre la Turquie et qui est prêt à passer sa visite médicale.

La saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été l’un des grands bonhommes du PSG en Ligue des champions. Le gardien italien a sauvé à de nombreuses reprises le club de la capitale et c’est donc en partie grâce à lui que Paris a remporté la première C1 de son histoire.

Le PSG ne veut plus de Donnarumma Malgré ces bonnes performances, l’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG ne devrait pas aller plus loin que cet été. En effet, le portier est poussé vers la sortie par Paris, car il n’a pas souhaité prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin prochain. De plus, Luis Enrique souhaitait mettre la main sur un gardien qui correspondait plus à ce qu’il recherche pour son projet de jeu et le champion de France a donc en conséquence fait venir Lucas Chevalier de Lille pour 55M€ bonus compris.