Mercato - PSG : Il dit oui à Paris et reçoit un joli cadeau

Pierrick Levallet

Éloigné des terrains depuis février dernier, Presnel Kimpembe a néanmoins signé un nouveau contrat au PSG. Alors que son engagement arrivait à son terme en juin prochain, le défenseur de 28 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu'en juin 2026. La formation parisienne souhaitait notamment lui prouver sa reconnaissance avec ce nouveau bail, malgré la gravité de la blessure du champion du monde 2018.

Touché par une grave blessure au tendon d’Achille depuis février dernier, Presnel Kimpembe va néanmoins poursuivre l’aventure au PSG. Alors que son contrat expirait en juin prochain, le club de la capitale est passé à l’action pour le prolonger comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en novembre. Et les deux parties ont fini par tomber d’accord.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @kimpembe_3. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026. ❤️💙#Kimpembe2026 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 20, 2023

Kimpembe prolonge jusqu'en 2026

Le PSG a en effet officialisé la prolongation de Presnel Kimpembe après la victoire face au FC Metz ce mercredi (3-1). « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026 » a confié la formation parisienne dans un communiqué officiel. Le PSG aurait d’ailleurs décidé de faire un cadeau au champion du monde 2018 avec ce nouveau bail.

Le PSG voulait lui prouver sa reconnaissance