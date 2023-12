Mercato - PSG : C’est déjà terminé pour ce transfert ?

Axel Cornic

Recruté par Luis Campos il y a un an et demi, Fabian Ruiz ne s’est pas vraiment installé au Paris Saint-Germain et ces derniers mois ne lui ont pas permis de se relancer. La presse italienne a évoqué un possible retour en Serie A cet hiver, mais l’ancien du Napoli ne semble pas vraiment avoir une piste concrète.

La récente blessure de Warren Zaïre-Emery lui a permis de se montrer, mais Fabian Ruiz n’a finalement pas su saisir cette chance pour enfin se faire une place au PSG. Et cela pourrait bien lui être fatal, puisqu’on parle déjà d’un possible départ dès le prochain mercato hivernal.

Mercato - PSG : Une star déjà prête à claquer la porte ? https://t.co/zvIHLUiI2W pic.twitter.com/hb7ptmku2j — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Déjà un départ pour Fabian Ruiz

Mais pour aller où ? Car ces dernières semaines, Fabian Ruiz a surtout été lié à la Juventus, qui cherche des renforts au milieu de terrain. Avec les suspensions pas vraiment attendues de Paul Pogba ainsi que de Nicolo Fagioli, à Turin on aurait pensé au joueur du PSG pour régler les problèmes de Massimiliano Allegri.

La Juventus vise d’autres joueurs