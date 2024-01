Mercato - PSG : Il balance tout sur le pacte entre Mbappé et le Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, les moindres faits et gestes de Kylian Mbappé sont décortiqués, que ce soit en France ou en Espagne. Alors lorsque le joueur prend la parole pour se prononcer sur son avenir, on peut être certain que les journalistes ibériques les commenteront. Ce mercredi soir, ils se sont prononcés sur le pacte qui le lie à Nasser Al-Khelaïfi et au PSG.

Kylian Mbappé revient de loin. Il y a encore quelques mois, le joueur de 25 ans avait intégré le groupe de lofteurs après avoir refusé de prolonger son contrat d'une saison à travers une clause. Il a fallu l'intervention de Nasser Al-Khelaïfi en août dernier pour débloquer la situation. Mais le président du PSG a obtenu, en échange, la promesse de Mbappé, à savoir celle de ne pas léser son club. Un accord confirmé explicitement par le principal intéressé ce mercredi soir.

Mbappé confirme un accord avec Al-Khelaïfi

« Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » a déclaré Mbappé en zone mixte après la victoire de son équipe face à Toulouse (2-0) au Trophée des champions.

Une prolongation avant un départ ?