Mercato - PSG : Il affole les compteurs, Paris veut vite le recruter

Le PSG ne lâche rien pour Leny Yoro, et ce malgré la volonté du LOSC de conserver son joueur cet hiver. En l’espace de quelques mois, la pépite tricolore a frappé fort, battant des records de précocité en Ligue 1, de quoi justifier l’intérêt de Luis Campos à l’égard du défenseur mais également le prix XXL de ce dernier.

Malgré le recrutement de Lucas Beraldo, le PSG est à la recherche d’un autre défenseur après la blessure à la cheville de Milan Skriniar qui devrait le priver de la fin de la saison, sans compter l’absence prolongée de Presnel Kimpembe. Luis Campos a déjà identifié la recrue parfaite pour cet hiver, voire l’été prochain, en la personne de Leny Yoro, auteur d’une excellente première partie de saison au LOSC. Le défenseur français affole les compteurs, lui permettant d’être déjà entré dans l’histoire de la Ligue 1 par sa précocité.

Le 3e défenseur le plus jeune à avoir débuté en Ligue 1

Comme le détaille la LFP sur son site internet, Leny Yoro a déjà réalisé quelques prouesses du haut de ses 18 ans. Apparu pour la première fois sous les couleurs de son club formateur le 14 mai 2022, le défenseur qui portait encore le numéro 33 était devenu le 2e plus jeune à jouer sous les couleurs lilloises en Ligue 1 (16 ans, 6 mois et 1 jour) grâce à ses 12 minutes disputées, devançant notamment Eden Hazard (16 ans, 10 mois et 17 jours, en 2007). Parmi les plus jeunes défenseurs à avoir joué en Ligue 1 depuis la saison 1946/47, seuls Basile Boli (16 ans et 117 jours) et Jacques Glassmann (16 ans et 126 jours) se placent devant lui.

Première titularisation à 16 ans

Depuis, le défenseur a enchaîné les matches, connaissant sa première titularisation trois mois plus tard face à Toulouse, faisant de lui le plus jeune défenseur du LOSC (16 ans et 308 jours) à débuter un match en Championnat au 21e siècle, depuis Oumar Dieng contre Metz le 28 octobre 1989 (16 ans et 302 jours). Alors qu’il arbore désormais le numéro 15, Leny Yoro a atteint le cap des 30 matches en Ligue 1 à l’âge de 18 ans et 37 jours, devenant ainsi le plus jeune défenseur à réaliser cette performance depuis Basile Boli en mars 1984 (17 ans et 72 jours) et dépassant Kurt Zouma (ASSE, 18 ans et 50 jours), César Nativi (SC Bastia, 18 ans et 146 jours) et Eric Péan (Lille, 18 ans et 149 jours).

Leny Yoro sait également marquer

Outre ses qualités défensives, Leny Yoro peut également se targuer de savoir trouver la faille, totalisant trois buts cette saison toutes compétitions confondues, dont deux en Ligue 1. Sa première réalisation dans le championnat de France remonte au 16 septembre dernier contre Rennes. Le LOSC n’avait pas connu un si jeune buteur depuis Divock Origi en 2013. Il est par ailleurs le plus jeune défenseur à avoir marqué dans le Top 5 européen cette saison. Autant d’arguments qui suffisent à justifier l’intérêt du PSG et d’autres prestigieuses écuries du Vieux continent à l’égard de l’international Espoirs tricolore, mais également son prix, alors que le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’un chèque de 90M€ pourrait être réclamé pour lui.