Mercato - PSG : Idrissa Gueye sort du silence pour son avenir !

Publié le 11 juin 2020 à 9h45 par T.M.

Après seulement un an au PSG, Idrissa Gueye pourrait déjà faire ses valises. Face à ces rumeurs, le milieu de terrain sénégalais a tenu à mettre les choses au point.

Réclamé pendant de longs mois par Thomas Tuchel, Idrissa Gueye a finalement posé ses valises l’été dernier au PSG. Après avoir impressionné face au Real Madrid en Ligue des Champions, le Sénégalais a quelque peu baisser de régime par la suite. D’ailleurs, il n’est pas dit que l’on revoit l’ancien d’Everton avec les champions de France la saison prochaine. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, à la recherche de renforts au milieu de terrain, Leonardo ne retiendra pas Gueye en cas d’offre intéressante, alors que Wolverhampton serait notamment sur le coup. Toutefois, toujours selon nos informations, le joueur de 30 ans n’a pas vraiment apprécié être placé sur la liste des partants, préférant rester au PSG. Et cette fois, Idrissa Gueye est sorti du silence.

« Il n’a jamais été question de départ »