Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel s'oppose à Leonardo pour Thiago Silva !

Publié le 15 juin 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que Leonardo a officialisé le départ de Thiago Silva lors d’un entretien au JDD, Idrissa Gueye a regretté le départ imminent de son capitaine tout en espérant que le PSG parviendra à un accord avec le joueur pour qu’il aille jusqu’au bout de la saison.

Il n y aura finalement pas de dernière pige pour Thiago Silva. Ces derniers jours, L’Équipe révélait que le capitaine du PSG n’allait pas prolonger son contrat courant jusqu’au 30 juin et en aurait eu vent par Leonardo en personne au cours d’un appel téléphonique. Pour le JDD , le directeur sportif du PSG a confirmé la tendance en officialisant le départ de Silva ainsi que celui du meilleur buteur de l’histoire du club parisien, à savoir Edinson Cavani. Au micro de Canal+ , Idrissa Gueye s’est livré sur le départ de son capitaine en formulant cependant un souhait précis.

« Si je voulais qu’il reste ? Bien sûr »