Mercato - PSG : Icardi, Pogba... Dybala pourrait tout chambouler !

Publié le 17 avril 2021 à 14h45 par A.D.

Pour renforcer son effectif, la Juventus s'intéresserait de près à Mauro Icardi et à Paul Pogba. Toutefois, le club emmené par Andrea Pirlo n'aurait une chance de récupérer l'un de ces deux joueurs que s'il insérait Paulo Dybala dans la transaction.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a fait le nécessaire pour conserver Mauro Icardi. Alors que le buteur argentin était prêté jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, le directeur sportif du PSG a transmis un chèque avoisinant les 50M€ à l'Inter pour le conserver définitivement. Malgré tout, Mauro Icardi pourrait ne pas faire long feu dans le club de la capitale. En effet, l'actuel numéro 9 de Mauricio Pochettino a perdu du crédit au PSG et pourrait s'envoler vers Turin pour signer à la Juventus dès cet été.

Paulo Dybala : la clé pour Mauro Icardi et Paul Pogba ?