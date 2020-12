Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar sort du silence pour son avenir !

Publié le 19 décembre 2020 à 0h45 par H.G.

Annoncé dans le viseur du PSG en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, Houssem Aouar s’est exprimé ce vendredi au sujet des rumeurs concernant son avenir.

Proche d’un départ l’été dernier, Houssem Aouar est finalement toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais en cette saison 2020/2021. Seulement voilà, tout la question est de savoir pour combien de temps encore le milieu français évoluera dans les rangs de l’écurie entrainée par Rudi Garcia. Et pour cause, malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2023, son avenir à l’OL s’écrirait toujours en pointillés tandis que le PSG serait vivement intéressé par la perspective de l’accueillir l’été prochain. Ainsi, présent en conférence de presse ce vendredi, Houssem Aouar a logiquement été interrogé sur son avenir. Cependant, le joueur de 22 ans a préféré botter en touche sur la question en affirmant qu’il est totalement concentré sur son exercice en cours avec l’OL pour l’instant.

« Bien sûr, on ne sait pas de quoi est fait demain »