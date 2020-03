Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar n’en démord pas pour son avenir !

Publié le 2 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Suivi par le PSG, Houssem Aouar a évoqué son avenir à l'OL. Et pour le moment, il refuse de se projeter loin de son club formateur.

« Je n’envisage rien du tout parce que ça ne mène à rien. Mais j’ai à cœur de remporter un titre avec ce club. Et je pense que cette saison, on en a la capacité parce qu’on est encore en course dans toutes les compétitions donc pourquoi pas cette année, ce serait vraiment le top pour nous ». Au micro de Téléfoot , Houssem Aouar n'a pas caché sa volonté de remporter un titre avec l'OL avant son départ. Quoi qu'il en soit, le milieu de terrain lyonnais ne semble pas encore concerné par son avenir et préfère se projeter sur la fin de saison.

Aouar préfère attendre