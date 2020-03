Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet ancien qui ouvre grand la porte à un retour à l’ASSE !

Publié le 1 mars 2020 à 20h00 par J.-G.D.

Désormais à Lyon Duchère, pensionnaire de National 1, Moustapha Bayal Sall, ex-défenseur central de l’ASSE (2006-2016), imagine un retour à Saint-Etienne.

À 34 ans, Moustapha Bayal Sall aura connu plusieurs clubs depuis son départ de l’ASSE en 2016. Des aventures en demi-teinte pour le Sénégalais, notamment en Belgique (Royal Antwerp FC). L’ancien défenseur de Saint-Etienne s’était ainsi entraîné avec la réserve stéphanoise l’été dernier avant de rebondir à Lyon Duchère, actuellement en National 1, troisième échelon du football français. Invité à s'exprimer sur son avenir par Poteaux-Carrés , Bayal Sall affiche son souhait de revenir à l'ASSE, tout en se confiant sur son après-carrière.

«Revenir à Saint-Etienne et finir ma carrière là-bas puis ensuite avoir une reconversion dans ce club»