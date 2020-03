Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une recrue de Zidane totalement isolée en interne !

Publié le 1 mars 2020 à 17h30 par H.G.

Arrivé l’été dernier après une excellente saison à l’Eintracht Francfort, Luka Jovic est en grande difficulté depuis son transfert au Real Madrid. En manque de temps de jeu, le Serbe rencontrerait également des difficultés pour communiquer avec ses collègues.

En quête d’un attaquant l’été dernier pour seconder Karim Benzema et même prendre la relève du Français à l’avenir, le Real Madrid s’est alors jeté sur Luka Jovic en déboursant 60M€ pour le recruter. L’attaquant de 22 ans avait été l’auteur d’une saison tonitruante du côté de l’Eintracht Francfort en ayant inscrit 17 buts et 6 passes décisives en Bundesliga. Cependant, si ce recrutement était prometteur sur le papier, la première saison de Luka Jovic est un véritable flop pour l’heure. Le Serbe est en manque de temps de jeu et n’a même pas été retenu dans le groupe de Zinedine Zidane pour le Clásico prévu ce dimanche soir à Santiago Bernabeu contre le FC Barcelone. Effacé et peu efficace, Luka Jovic n’est plus le tueur qu’il était l’an passé dans le championnat allemand, et l’origine du problème pourrait être son manque d’adaptation à l’environnement du Real Madrid.

Luka Jovic ne parvient pas à apprendre l’espagnol