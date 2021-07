Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane a choisi sa prochaine destination !

Publié le 14 juillet 2021 à 13h45 par A.D.

Alors qu'il veut remporter des titres, Harry Kane a annoncé clairement son intention de quitter Tottenham. Sachant qu'il serait dans le viseur du PSG, et de plusieurs écuries européennes, le buteur des Spurs privilégierait un départ vers Manchester City.

Harry Kane veut changer d'air. Formé à Tottenham, le vice-champion d'Europe a clairement affiché son intention de quitter le club londonien. Alors que les Spurs ne joueront pas la prochaine Ligue des Champions, l'international anglais a décidé de prendre le large pour gagner des titres et garnir son armoire à trophées. Conscient de la situation, le PSG et plusieurs écuries européennes seraient en embuscade. Et alors qu'il ne manquerait pas de prétendants, Harry Kane aurait déjà choisi sa prochaine destination : Manchester City.

Direction Manchester City pour Harry Kane ?