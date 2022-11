Mercato - PSG : Guardiola rebat les cartes dans le feuilleton Messi

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Lionel Messi pourrait ne pas rallonger son aventure parisienne. Et alors que Pep Guardiola aurait donné son aval à Manchester City pour prolonger son contrat, l’opération Messi prendrait un tout autre tournant.

Pep Guardiola pourrait avoir totalement relancé le feuilleton Lionel Messi. Ces derniers temps, il était simplement question d’un choix triple pour l’Argentin. Prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG, dossier sur lequel le club parisien travaille comme le10sport.com vous l’a souligné en octobre dernier. Retrouver le FC Barcelone ou bien vivre le rêve américain en Major League Soccer à l’Inter Miami..

Coupe du Monde 2022 : Le discours poignant de Messi après l'humiliation de l'Argentine https://t.co/w0BdU775yE pic.twitter.com/vq9UDncF7l — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Manchester City préparerait l’arrivée de Messi

Cependant, la presse espagnole a fait part d’un retour de flamme de Manchester City dans cette opération. A en croire El Nacional , les Skyblues travailleraient en sous-marin pour boucler l’arrivée libre de tout contrat de Lionel Messi à la prochaine intersaison. Si jamais le capitaine de l’ Albiceleste échouait au Mondial, Lionel Messi prendrait en considération une nouvelle collaboration avec Pep Guardiola à Manchester City.

Guardiola va prolonger, pour accueillir Messi ?