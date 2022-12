Mercato - PSG : Guardiola monte au créneau pour un coup en or d’Al-Khelaïfi

Thomas Bourseau

Jude Bellingham marche sur l’eau depuis quelques mois que ce soit avec le Borussia Dortmund ou l’Angleterre. L’occasion pour le PSG et bien d’autres clubs de se pencher sur sa situation. Manchester City sortirait le grand jeu pour le milieu de terrain de 19 ans.

Cela fait un bon moment que Jude Bellingham (19 ans) fait parler de lui sur et en dehors du terrain. Avant même ses grosses performances dans l’entrejeu des Three Lions, Bellingham disposait déjà d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG qui se serait renseigné par le biais d’Antero Henrique selon Média Foot , qui ne travaille depuis plus pour le Paris Saint-Germain.

Manchester City prévoit du lourd sur le mercato avec Saka et… Bellingham

Pour Sky Sports , le président Nasser Al-Khelaïfi confirmait l’intérêt du PSG en expliquant que tout le monde voulait recruter Jude Bellingham, pas seulement le Paris Saint-Germain. Et ce serait également le cas de Manchester City. Après la prolongation de contrat de Pep Guardiola jusqu’en juin 2025, les décideurs des Skyblues prévoiraient de lui offrir un effectif encore plus complet avec Bukayo Saka et Jude Bellingham selon 90min .

Mercato - PSG : Un compatriote de Messi a déclaré sa flamme au PSG https://t.co/E7a3ASOQ1Q pic.twitter.com/tpukd2vtKR — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Guardiola, l’arme fatale de City pour Bellingham ?