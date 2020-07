Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola est passé à l’action pour ce successeur de Thiago Silva !

Publié le 19 juillet 2020 à 22h15 par D.M.

Manchester City aurait formulé une première offre pour tenter de s’attacher les services de Kalidou Koulibaly également courtisé par le PSG. Une proposition jugée insuffisante par le Napoli.

« Ici, on vit paisiblement. J'entends que je vais m'en aller, mais ici je suis bien. Je ne comprends pas pourquoi on devrait parler du marché alors qu'il n'y a rien à l'horizon. Chaque jour, il y a une nouvelle rumeur. (...) Dans le football, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Je n'ai jamais parlé d'un départ à mes dirigeants. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n'ai jamais parlé du marché. J'ai également vu des nouvelles sur mon avenir dans les journaux, mais je veux seulement penser à jouer. Je suis à 100% avec le Napoli et cela me dérange d'être associé à tel ou tel club tous les jours » déclarait il y a quelques jours Kalidou Koulibaly à la Gazzetta dello Sport. Pourtant à en croire Il Mattino , un départ du défenseur pourrait intervenir cet été et le PSG serait un prétendant « à prendre au sérieux ». En effet, Leonardo voudrait s’attacher les services de Kalidou Koulibaly afin de combler le prochain départ de Thiago Silva. Mais le club parisien devra se méfier de Manchester City qui lorgne également l’international sénégalais.

Une offre de Manchester City pour Koulibaly