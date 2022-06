Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse surprise pour l’arrivée de Luis Campos !

Publié le 2 juin 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

Après avoir remercié Leonardo, le PSG a visiblement jeté son dévolu sur Luis Campos pour le remplacer. D’ailleurs, cela ne serait maintenant plus qu’une question d’heures avant l’officialisation de l’arrivée du Portugais, qui était du côté de Doha pour régler les derniers détails avec Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, il semblerait y avoir certaines subtilités à cette nomination de Campos.

Ça va s’accélérer pour la révolution au PSG. Cela a commencé avec le départ de Leonardo, démis de ses fonctions de directeur sportif. Le club de la capitale s’est alors mis en quête de son remplaçant et les regards se sont rapidement tournés vers Luis Campos, considéré comme l’un des meilleurs au monde pour cette fonction. Rien n’est encore officiel pour le PSG, mais cela devrait l’être rapidement. En effet, selon les informations de L’Equipe , Campos s’est rendu à Doha pour discuter avec Nasser Al-Khelaïfi et dessiner les contours de sa futures missions.

Campos ne sera pas directeur sportif !

Et concernant cette future arrivée de Luis Campos au PSG, le quotidien sportif a fait d’importantes révélations, à commencer par le fait que le Portugais ne devrait pas être nommé directeur sportif. En effet, bien que Campos devrait s’occuper du recrutement, il ne devrait pas avoir pleine autorité au sein du club de la capitale. D’ailleurs, pour ce qui est des ventes au PSG, c’est Antero Henrique qui devrait avant tout gérer.