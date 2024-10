Mercato - PSG : Grosse boulette d’Al-Khelaïfi, il déballe tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Certains observateurs regrettent amèrement le choix du capitanat en équipe de France qui s’était donc porté sur Kylian Mbappé, alors que l’attaquant du Real Madrid fait actuellement polémique avec sa virée à Stockholm. Mais de son côté, Daniel Riolo estime que les plus mauvais choix dans la gestion de Mbappé ont été faits par Nasser Al-Khelaïfi au PSG.

En mars 2023, après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps avait finalement opté pour Kylian Mbappé en tant que nouveau capitaine de l’équipe de France plutôt qu’Antoine Griezmann. Un choix qui fait désormais polémique avec la virée de l’ancienne star du PSG du côté de Stockholm plutôt que d’être en sélection avec les Bleus, mais Daniel Riolo comprend cette erreur de Deschamps avec Mbappé.

« J’aurais fait la même chose »

« Qu’est-ce que je ferais, si j’étais à la place de Deschamps avec Mbappé ? Je crois que si j’avais été à sa place, j’aurais fait la même chose. Et aujourd’hui, je suis là et je dis que c’était une connerie pour le capitanat », a indiqué Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport. En revanche, l’éditorialiste se montre beaucoup moins clément sur les choix de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, envers Mbappé.

Al-Khelaïfi se fait tacler

« En revanche au PSG, je n’aurais pas fait la même chose que Nasser Al-Khelaïfi. De lui livrer le pouvoir, de refuser l’offre et qu’il n’a pas voulu le laisser partir, ça non. Mais pour Deschamps et le capitanat, je pense que j’aurais fait comme lui et que je me serais trompé », poursuit Riolo.