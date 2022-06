Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Campos... Terrible nouvelle pour le transfert de Paul Pogba

Publié le 10 juin 2022 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2022 à 18h36

A la recherche de milieux de terrain de classe mondiale à associer à Marco Verratti, le Paris Saint-Germain ciblerait Paul Pogba. Après six saisons à Manchester United, l’international français sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et le PSG ainsi que la Juventus s’intéresseraient à sa situation. Toutefois, alors que l’arrivée de Zinedine Zidane dans la capitale aurait pu débloquer ce dossier, les Bianconeri garderaient l’avantage pour le transfert de Paul Pogba.

Le mercato estival devrait être mouvementé pour le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale souhaite bâtir un effectif capable de décrocher enfin la Ligue des champions, et plusieurs dossiers chauds ont déjà dû être réglés. Si Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat, Angel Di Maria, lui, est parti gratuitement, et d’autres joueurs devraient également prendre la porte. Dans l’entrejeu, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou encore Ander Herrera ne donnent pas vraiment satisfaction, et le PSG s’est déjà mis à la recherche de leurs successeurs. La piste menant à Paul Pogba serait notamment étudiée. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, le natif de Lagny-sur-Marne quittera Manchester United, et susciterait l’intérêt du champion de France, ainsi que de la Juventus. Les Parisiens semblaient même bien partis sur ce dossier, mais...

Pogba semblait se rapprocher du PSG

Le changement d’entraineur au Paris Saint-Germain semblait faire la différence dans le dossier Paul Pogba. En effet, après une saison délicate, marquée par une élimination hâtive dès les 8èmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, le club de la capitale aurait choisi de ne pas conserver Mauricio Pochettino, et chercherait son remplaçant. Alors que la piste menant à Zinedine Zidane est étudiée depuis le mois de novembre, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le tacticien tricolore ne signera pas au PSG cet été. D’après RMC Sport , l’arrivée de Zizou aurait pu être accompagnée de celle de Paul Pogba, puisque ce dernier attendrait seulement que le PSG officialise la prise de fonction de l’entraineur de 49 ans afin de démarrer les négociations avec les Parisiens. Toutefois, même si le champion du monde 1998 succédait à Pochettino, cela n'aurait pas suffi pour attirer La Pioche .

Pogba se dirige bien vers la Juventus