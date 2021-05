Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Tuchel prépare une offre colossale pour cette star !

Publié le 19 mai 2021 à 10h25 par La rédaction mis à jour le 19 mai 2021 à 10h33

Alors qu'il est énormément courtisé en vue de la saison prochaine, Jadon Sancho pourrait voir un club passer à l'action pour lui. Chelsea serait sur le point de faire une offre colossale pour l'Anglais de 21 ans.