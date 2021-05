Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a pris sa décision pour Paris !

Publié le 19 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur du PSG ces derniers jours, Robert Lewandowski aurait finalement décidé de ne pas débarquer en Ligue 1.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG doit assurer ses arrières sur le marché des transferts et devra envisager l’arrivée d’une nouvelle pointure offensive pour garnir son attaque. Plusieurs options XXL ont été évoquées ces derniers mois comme Lionel Messi (Barcelone), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ou encore Cristiano Ronaldo (Juventus), mais ces derniers jours, c’est le nom de Robert Lewandowski qui est revenu avec insistance. Le buteur polonais du Bayern Munich serait une possibilité pour le PSG comme l’a récemment annoncé L’Equipe , mais la réalité serait bien différente.

Lewandowski pas chaud pour le PSG

En effet, Sky Allemagne a annoncé mardi que Robert Lewandowski n’envisagerait pas de rallier le PSG cet été, et pour cause : le buteur bavarois n’aurait aucune envie d’évoluer en Ligue 1. Leonardo est donc d’ores et déjà fixé sur ce dossier…