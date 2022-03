Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour la succession de Pochettino !

Publié le 15 mars 2022 à 13h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino s'inscrit en pointillés du côté du PSG, plusieurs noms circulent pour le remplacer, à l'image de celui de Massimiliano Allegri. Mais le technicien italien semble loin d'un départ de la Juventus.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le mois de novembre, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Et l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions n'arrange rien, bien au contraire puisqu'il semble désormais clair que l'Argentin ne sera plus sur le banc parisien la saison prochaine. Par conséquent, les Parisiens lui cherchent un successeur qui pourraient bien être Zinedine Zidane. Mais face à la complexité de ce dossier, le PSG active d'autres pistes.

Allegri ne devrait pas quitter la Juve