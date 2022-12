Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le projet QSI avec Messi

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscite déjà de nombreuses interrogations quant à son avenir dans la capitale. Toutefois, à en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, l’attaquant argentin semble bien parti pour prolonger son bail au Parc des Princes.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos s’active depuis déjà plusieurs semaines pour tenter de prolonger le contrat de Lionel Messi au PSG, alors que le FC Barcelone ainsi que l’Inter Miami lui font déjà les yeux doux pour tenter de le récupérer libre à cette échéance.

« On va discuter après le Mondial »

Récemment interrogé par Sky Sports , le président Nasser Al-Khelaïfi affichait d’ailleurs son envie de voir Messi prolonger avec le PSG : « I l est à un top niveau cette saison. Il a marqué des buts incroyables lors des matches de préparation et a engrangé beaucoup de confiance. Il marque toujours pour l'Argentine. Il est heureux, on le voit avec la sélection actuellement. Son avenir ? On va s'assoir après la Coupe du monde, mais chacune des parties est heureuse, que ce soit de son côté ou du côté du club. On va discuter après le Mondial » , a indiqué le patron du PSG. Et le dossier semble bien engagé…

Messi parti pour rester ?

En effet, selon les informations dévoilées par La Cadena SER, tout laisse à penser que Messi devrait rester au PSG la saison prochaine, et la tendance semble positive dans ce dossier.