Mercato - PSG : Pour cette demande de Neymar, le Qatar était battu d’avance

Thomas Bourseau

Endrick aurait pu s’engager en faveur du PSG ou de Chelsea. Néanmoins, il semblerait que le Real Madrid ait bouclé ce transfert qui devrait avoisiner les 60M€ au total. Et le directeur sportif merengue serait derrière ce succès. Explications.

Le Real Madrid semble avoir remporté la bataille… et même la guerre pour Endrick. En effet, alors que le club espagnol était confronté au PSG et à Chelsea, il semblerait qu’un accord de principe entre la Casa Blanca , l’attaquant brésilien de 16 ans et son club Palmeiras ait été trouvé pour une opération qui s’élèverait à 60M€, bonus inclus, et pour un contrat courant jusqu’en 2030 à compter de l’été 2024.

Le PSG et Chelsea recalés pour Endrick

D’après les informations de The Athletic , le PSG aurait fait d’Endrick une grosse piste de son mercato et Neymar aurait même approché son compatriote brésilien selon ESPN , pour tenter de l’attirer au PSG. Cependant, le projet du Real Madrid aurait été perçu comme étant le plus attrayant aux yeux du joueur et de son entourage qui avaient pour autant apprécié l’offre de Chelsea.

Mercato - PSG : Messi a tranché pour son avenir https://t.co/sLvAHyGMDn pic.twitter.com/EjWD5nPyyu — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Le Real Madrid doit une fière chandelle à Juni Calafat