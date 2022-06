Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande division en coulisses pour le transfert de Lewandowski

Publié le 29 juin 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski voudrait quitter le Bayern Munich cet été. La situation du Polonais aurait attiré quelques prétendants, dont le PSG qui serait à la recherche d’un nouvel attaquant. Toutefois, le Bayern Munich serait encore assez indécis concernant l’avenir de sa star. La direction bavaroise serait même divisée en interne pour décider du sort de Robert Lewandowski.

La situation de Robert Lewandowski n’a pas laissé grand monde indifférent sur ce mercato estival. En fin de contrat en juin 2023, le Polonais nourrirait des envies de départ cet été. La star de 33 ans voudrait un nouveau défi dans sa carrière après avoir passé les huit dernières années en Bavière. Cela n’a donc pas échappé à quelques clubs sur le marché, dont le PSG qui aimerait recruter un nouvel attaquant en vue de la saison prochaine. Jusqu’à présent, le Bayern Munich se serait montré intransigeant concernant l’avenir de Robert Lewandowski. Cependant, la direction du champion d’Allemagne serait en train de se diviser concernant le sort du joueur cet été.

Salihamidzic est ouvert à un départ de Lewandowski

Comme l’explique SPORT , Hasan Salihamidžić serait plutôt favorable à un transfert pour Robert Lewandowski lors de ce mercato estival. Le directeur sportif du Bayern Munich trouverait cela absurde de vouloir conserver un joueur qui a déjà la tête ailleurs. Surtout quand ce dernier n’a plus qu’un an de contrat et qu’il aura 34 ans en août prochain. Ce serait pour cela qu’il aurait ouvert la porte aux négociations pour l’avenir de Robert Lewandowski.

Kahn veut tirer le meilleur parti du transfert

L’avis serait sensiblement le même du côté d’Oliver Kahn. L’actuel président du Bayern Munich ne serait pas nécessairement contre un transfert de Robert Lewandowski contrairement à ce que ses récentes sorties laissaient supposer. Cependant, Oliver Kahn voudrait tirer le maximum de profit avec le départ du Polonais et défendrait donc une position dure pour pousser les négociations à l’extrême avec les prétendants de la star bavaroise.

Hoeness veut bloquer Lewandowski jusqu’en 2023

En revanche, le constat ne serait clairement pas le même du côté d’Uli Hoeness. L’ancien président du Bayern Munich, qui a toujours beaucoup de poids au sein du club, estimerait que le champion d’Allemagne ne doit pas céder aux exigences de Robert Lewandowski ni aux convoitises de ses prétendants. Le président d’honneur du Bayern Munich voudrait que l’attaquant de 33 ans aille jusqu’au bout de son contrat, qui expire en juin 2023. Et il serait même partisan de mesures drastiques à l’égard du Polonais, comme le mettre sur le banc pour sa dernière saison en Bavière s’il n’est pas content de sa situation. Reste maintenant à voir quelle partie de la direction du Bayern Munich prendra le dessus concernant l’avenir de Robert Lewandowski. En attendant, les autres clubs comme le PSG suivent cela de près.