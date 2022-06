Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a fixé une date pour son transfert

Publié le 28 juin 2022 à 21h45 par Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski nourrirait des envies de départ cet été. La situation de l’attaquant de 33 aurait attiré quelques prétendants comme le PSG ou encore le FC Barcelone. Joan Laporta travaillerait d’ailleurs d’arrache-pied pour finaliser le transfert du Polonais. Le joueur, lui, aurait fixé une date pour boucler son avenir.

Alors que son contrat court encore jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Le Polonais aimerait quitter le Bayern Munich cet été afin d’avoir un nouveau défi au haut niveau avant la fin de sa carrière. Sa situation a naturellement attiré quelques prétendants comme le PSG ou encore le FC Barcelone. Le Bayern Munich serait encore assez réticent à l'idée de laisser Robert Lewandowski s’en aller lors de ce mercato estival mais commencerait à se faire une raison à en croire SPORT1 . De son côté, le FC Barcelone continuerait de pousser pour recruter la star de 33 ans.

Réunion tenue entre Laporta et le clan Lewandowski

Selon les informations de SPORT , Joan Laporta aurait tenu une réunion téléphonique avec Robert Lewandowski et Pini Zahavi la semaine dernière. Le président du FC Barcelone aurait essayé de les rassurer et leur aurait demandé de la patience concernant le transfert du Polonais. Au cours de la conversation, Joan Laporta aurait de nouveau affirmé à Robert Lewandowski qu’il est sous grand objectif pour cet été et qu’il fera tout son possible pour que le transfert se fasse.

Lewandowski veut que son avenir soit réglé dans les prochains jours

Le patron du club catalan aurait également évoqué les leviers économiques sur lesquels il travaillerait afin de gagner en puissance financière pour pouvoir faire une offre qui puisse convaincre le Bayern Munich. De son côté, Robert Lewandowski voudrait que son transfert soit réglé au plus tard le 12 juillet. Si ce n’est pas le cas, l’attaquant de 33 ans devrait se plier à la volonté du Bayern Munich et donc rester jusqu’à la fin de son contrat en juin 2023. Affaire à suivre...