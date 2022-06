Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur le prix du transfert de Galtier

Publié le 28 juin 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, le PSG a jeté son dévolu sur Christophe Galtier lors de la première quinzaine de juin comme le10sport.com vous le révélait. On se trouverait dans la dernière ligne droite de cette opération puisqu’un accord sur l’indemnité de transfert comprise entre 4 et 5M€ avec l’OGC Nice aurait été trouvé.

Lundi, l’OGC Nice officialisait l’arrivée de Lucien Favre au poste d’entraîneur en lieu et place de Christophe Galtier qui disposait pourtant d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 chez les Aiglons . Depuis quelque temps, il est question d’un départ de Galtier pour rejoindre le PSG. Dès le 10 juin, lorsque la plupart des médias évoquait une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, le10sport.com vous révélait que ce n’était plus d’actualité et que la position d’entraîneur allait revenir à Christophe Galtier.

Un contrat de deux ans avec une troisième en option attendrait Galtier à Paris

Le temps a fait son travail et le 18 juin dernier, le10sport.com vous dévoilait que le Christophe Galtier n’était plus qu’à quelques pas du PSG. Selon Le Parisien , un contrat de deux ans avec une troisième année en option attendrait Galtier au Paris Saint-Germain. Pour s’attacher les services de l’entraîneur et offrir une compensation financière l’OGC Nice pour les deux dernières années de Galtier, le PSG ne débourserait pas la somme de 10M€, mais plutôt de 5M€.

Une indemnité de transfert soumise à l’OGC Nice située entre 4 et 5M€