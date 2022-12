Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu’en 2024, Christophe Galtier avait évoqué son avenir en janvier dernier. Passé par le LOSC, l’OGC Nice ou encore l’ASSE, le technicien pourrait passer à l’étape supérieure, après son passage à Paris, en reprenant l’équipe de France. Un défi qui pourrait le stimuler. Et ce n’est pas Noël Le Graët qui dira du mal de Christophe Galtier.

Arrivé cet été au PSG, Christophe Galtier fait face au plus grand challenge de sa carrière. Jamais au cours de sa carrière d’entraîneur il n’avait autant dirigé de stars. Pour l’heure, son coaching est salué par les cadres du vestiaire, mais il sait que son bilan dépendra en grande partie de son parcours en Ligue des champions. Son avenir au PSG sera aussi déterminé par la C1.

Mercato - PSG : Luis Campos pourrait planter le Qatar https://t.co/zoHmBMJdbS pic.twitter.com/fGvI5pPs0s — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Galtier va passer son premier test

Christophe Galtier ne devra donc pas baisser de régime en ce début d’année 2023. Surtout que le Bayern Munich apparaît sur son chemin vers la finale de la Ligue des champions. Cette pression est nouvelle pour le technicien, qui a d’autres rêves pour son avenir. Car après le PSG, Galtier pourrait bien se positionner pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France.

Galtier ouvre la porte à l'équipe de France

« L'équipe de France, je pense que c'est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur : entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile. Est-ce que je suis capable de tenir ce poste-là ? Je ne le sais pas. Je n'ai pas l'expérience, à l'inverse d'un Didier , à l'inverse d'un Laurent (Blanc) précédemment. [...] C'est un rêve incroyable mais j'ai le droit de rêver » avait déclaré Galtier en janvier dernier.

Le Graët valide la piste Galtier