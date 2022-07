Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier a deux objectifs avec sa nouvelle recrue

Publié le 27 juillet à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a bouclé mardi le transfert de Nordi Mukiele qui s’est engagé pour cinq ans, Christophe Galtier a une idée bien précise de ce qu’il attend de la part de l’ancien joueur du RB Leipzig. Et l’entraîneur parisien compte l’utiliser à deux postes dans la rotation du PSG cette saison.

C’était attendu ces derniers jours, c’est désormais acté : Nordi Mukiele (24 ans) est un joueur du PSG. Le défenseur international français était présent à Paris depuis lundi soir pour valider sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans avec le club de la capitale, et il s’agit donc de la troisième recrue du mercato estival du PSG après Vitinha et Hugo Ekitike.

Mercato - PSG : Les dessous de l’opération Mukiele sont dévoilés https://t.co/JvWTUatB0t pic.twitter.com/ihQOKLe2Vs — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Mukiele, profil polyvalent

Il faut dire que Nordi Mukiele, très performant ces dernières années en Bundesliga avec le RB Leipzig, présente un avantage de taille dont Christophe Galtier a déjà prévu de se servir dans le secteur défensif du PSG : la polyvalence à plusieurs postes.

Galtier a prévu de l’utiliser à deux postes

Comme l’a annoncé L’EQUIPE, l’entraîneur du PSG compte en effet utiliser Mukiele en tant que doublure d’Achraf Hakimi en piston droit, mais également dans l’axe droit de sa défense à trois, conformément au système en 3-4-1-2 qu’il met en place depuis le début de la préparation estivale. Nordi Mukiele sait donc à quoi s’en tenir pour son nouveau challenge au PSG.