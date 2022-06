Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez lâche un nouveau tacle à Mbappé après sa prolongation

Publié le 18 juin 2022 à 18h00 par Thibault Morlain

Pendant de longs mois, tout le pense pensait que Kylian Mbappé allait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid libre. Finalement, cela ne s’est pas passé comme ça. Au terme d’un long feuilleton, le Français a choisi de rester à Paris et de prolonger jusqu’en 2025. Une énorme désillusion pour les Merengue. D’ailleurs, Florentino Pérez, président madrilène, ne manque pas de critiquer ce choix de Mbappé.

Le Real Madrid sera donc tombé de très haut pour Kylian Mbappé. Au sein de la Casa Blanca, on pensait avoir la parole du joueur du PSG concernant son arrivée cet été. Florentino Pérez touchait ainsi son rêve du bout des doigts, mais finalement, au dernier moment, suite à un énorme forcing de la part du Qatar, Mbappé a fini par signer un nouveau contrat avec le PSG. Le voilà désormais engagé jusqu’en 2025. Terrible donc désillusion pour le Real Madrid où on a énormément de mal à s’en remettre. Revenant d’ailleurs sur ce choix de Kylian Mbappé, Florentino Pérez s’était lâché il y a quelques jours sur le plateau d’ El Chiringuito : « Ce Mbappé, ce n’est pas celui que j’ai connu. Le Mbappé qui ne veut pas participer à des opérations de sponsoring n’est pas ce Mbappé que je veux. Aucun joueur n’est au-dessus du club. Moi je croyais au Mbappé qui avait un rêve (…) Emmanuel Macron a appelé Kylian Mbappé, ça n'a aucun sens. Le PSG lui a proposé d'être le chef de file du projet, ça a tout changé. Je n'ai pas vu le même Kylian Mbappé qu'on voulait (…) Mbappé avait un rêve, on a essayé de l’acheter l’été dernier. Et il a fallu attendre un an. Il continuait de vouloir venir et 15 jours avant, tout a changé ».

« Il doit déjà le regretter »