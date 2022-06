Foot - Équipe de France

Équipe de France : Noël Le Graët en remet une couche sur la polémique Mbappé

Publié le 18 juin 2022 à 15h45 par Jules Kutos-Bertin

Quelques mois après la polémique des droits à l’image, Noël Le Graët a eu l’occasion de s’entretenir avec Kylian Mbappé lors du dernier rassemblement des Bleus. Le président de la FFF a rappelé qu’il n’y aurait aucun changement jusqu’à la Coupe du Monde avec une « égalité parfaite entre tous les joueurs ».

Même quand il n’est plus sur les terrains, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Quelques mois après avoir pris la décision de ne pas participer à une campagne de publicité de l’équipe de France, la question des droits à l’image est de retour sur la table. « Le football a changé. Une nouvelle vague est arrivée et je veux juste donner un droit de regard sur ce à quoi mon nom est associé et les valeurs que je souhaite donner. Et il n'y a pas de problème avec les Bleus on va régler cette question avec intelligence et respect », justifiait l’attaquant du PSG lors de sa conférence de presse de prolongation en mai dernier.

« J'ai vu Mbappé tout seul, ensuite Mbappé à Clairefontaine, Mbappé dans un groupe »