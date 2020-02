Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pjanic ?

Publié le 15 février 2020 à 7h45 par A.C.

Du côté de la Juventus, on ne semble pas du tout fermer la porte à un départ de Miralem Pjanic vers le Paris Saint-Germain.

Cet hiver, Le 10 Sport vous a révélé que des discussions ont eu lieu entre le Paris Saint-Germain et Miralem Pjanic. Finalement, Leonardo a décidé à l’époque d’écarter cette piste, préférant se concentrer sur d’autres joueurs pour renforcer le milieu du PSG. En Italie, on a pourtant annoncé ce vendredi que le Bosnien pourrait être inséré dans les négociations entre les Bianconeri et le PSG, autour de Mauro Icardi.

Sarri veut Jorginho à la Juve pour remplacer Pjanic