Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 19 décembre 2021 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger intéresserait un grand nombre de clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Comme avec Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma cet été, Leonardo aimerait continuer à sévir sur le marché des joueurs en fin de contrat. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Paris Saint-Germain aura le choix ! Ils sont nombreux à pouvoir négocier avec le club de leur choix dès le 1er janvier prochain et Antonio Rüdiger en fait partie. Déjà pisté à l’époque de Thomas Tuchel, le défenseur central se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec Chelsea et le PSG aimerait retenter sa chance. Paris ne semble toutefois pas être la destination favorite de Rüdiger, qui regarderait plutôt du côté du Real Madrid.

Rüdiger, impossible pour Milan