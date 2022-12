Mercato : PSG, Real Madrid... Une grosse décision est prise pour ce deal à 120M€

Pierrick Levallet

Après sa bonne Coupe du monde avec l'Argentine, Enzo Fernandez s'est retrouvé courtisé par les plus grands clubs européens. Le PSG suivrait le joueur de 21 ans de près, et le Real Madrid était également annoncé sur le dossier. Cependant, la formation madrilène aurait d'autres priorités sur le mercato et aurait ainsi écarté la piste menant au crack de Benfica.

L'été dernier, le PSG s’est montré très actif sur le mercato pour se renforcer dans tous les secteurs. Le milieu de terrain de Christophe Galtier a notamment été presque entièrement refondé. Mais Luis Campos entend apporter de nouvelles options à l’entraîneur parisien. Le conseiller football scruterait donc le marché des transferts à la recherche de pépites. Et ces derniers jours, Enzo Fernandez est annoncé dans son viseur. Le meilleur jeune joueur de la Coupe du monde a l’embarras du choix pour son avenir. Mais un cador européen aurait écarté son dossier.

Le Real Madrid écarte la piste Enzo Fernandez

Alors que le Real Madrid semble avoir fait de Jude Bellingham sa priorité, SPORT affirme que pour le moment, le club madrilène se serait retiré de la course à Enzo Fernandez. De son côté, Benfica n’a pas l’air de vouloir bouger de ses positions. Pour le recruter, il faudra lever sa clause libératoire de 120M€.

Priorité à Bellingham sur le mercato