Mercato - PSG : Et le feuilleton Neymar est bel et bien relancé !

Publié le 28 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

D’après la presse catalane, le candidat à la présidence Jordi Farré aurait lui aussi contacté l’entourage de Neymar dans l’optique de faire revenir la star du PSG.

Et si Neymar finissait par ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG et revenait au FC Barcelone ? Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité le 10 novembre que contrairement à ce qui se dit régulièrement sur la volonté de Neymar de prolonger son engagement envers le PSG, le Brésilien n’a pas encore décidé de sceller son avenir ou non au Paris Saint-Germain. Candidat à la présidence, Emili Rousaud assurait à la Cadena SER j eudi qu’une personne de son entourage avait joint le clan Neymar qui lui aurait confié que « la réponse n’a pas été négative » pour un retour au FC Barcelone. SPORT a fait un point sur la situation.

Une rencontre entre le père de Neymar et Jordi Farré

D’après le quotidien catalan, il n’y aurait pas de trace d’un contact entre le clan Rousaud et le clan Neymar. Néanmoins, un autre candidat à la présidence aurait contacté les proches de l’attaquant du PSG, à savoir Jordi Farré. Ce dernier aurait même rencontré en chair et en os le père de Neymar dans l’optique de prendre le pouls et de connaître la position du joueur sur la question. Le courant serait bien passé et le discours aurait été constructif. Le PSG peut se mettre à s’inquiéter dans ce dossier qu’il ne jugeait pas prioritaire, contrairement à celui de Kylian Mbappé.